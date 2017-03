Syrie : la bataille de Raqqa se prépare

La progression des soldats des forces démocratiques syriennes, soutenus par la coalition internationale, est lente, mais ils parviennent à s’approcher de plus en plus près de Raqqa. La ville syrienne, fief de l'État islamique, est désormais à portée de leurs canons. Engagés depuis octobre dans une opération de reconquête, ces soldats veulent enfin croire en leurs chances de victoires. "Nous tenons nos positions et nous allons nous diriger vers les prochains villages", détaille un soldat.

La Russie plus prudente

Les forces de la coalition également sont optimistes. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a déclaré samedi : "Aujourd’hui, on peut dire que la ville est encerclée et que la bataille de Raqqa commencera dans les jours qui viennent". Moscou se montre plus prudent et ne croit pas en une offensive imminente. Quoi qu’il en soit, il faudra au moins plusieurs semaines avant que la ville ne soit libérée.

