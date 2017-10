VIDEO. "Tout le monde attendait ce moment" : mariage haut en couleur au milieu des ruines de Raqqa

Apprêtées, maquillées, le visage découvert, elles dansent librement. Il y a encore quelques semaines, cette scène était inimaginable : nous sommes à Raqqa, en Syrie, ex-capitale, récemment tombée, du groupe Etat islamique.

Danse, couleurs et traditions

Pour la première fois dans la ville libérée, on célèbre un mariage, l'esprit libre. "Avant, les femmes devaient rester d'un côté et les hommes de l'autre. Maintenant que Daesh [acronyme arabe pour désigner le groupe Etat islamique] est parti, on peut se mélanger !" se réjouit une convive. "Tout le monde attendait ce moment. Tout en noir, les mariages n'avaient aucun sens ! Aujourd'hui, tout est en blanc, il n'y a plus de noir, c'est fini !", ajoute un autre membre de l'assemblée.

La mariée est arrivée avec des billets accrochés autour du cou pour lui souhaiter prospérité : c'est la tradition dans la région. Ces hommes et ces femmes peuvent à nouveau se tenir la main pour se lancer dans quelques pas d'une danse traditionnelle. La vie revient après trois années de plomb imposées par les jihadistes du groupe Etat islamique.

