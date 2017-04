Pourquoi les coptes d'Egypte sont la cible de l'Etat islamique

L'état d'urgence a été décrété en Egypte, lundi 10 avril, après que deux attentats revendiqués par le groupe Etat islamique (EI) eurent fait 45 morts. La cible de ces attaques : deux églises coptes de Tanta et Alexandrie. Les coptes, l'une des plus importantes communautés chrétiennes du Proche-Orient (5 à 12 millions en fonction des estimations), sont devenus la "proie préférée" du groupe terroriste, comme il l'exprime dans une vidéo parue en février. Franceinfo vous explique pourquoi l'EI redouble de violence contre les coptes.

Parce que l'EI les assimile à l'Occident

Les coptes incarnent tout ce qui est haï par l'EI. "Le groupe État islamique considère que tout ce qui n'est pas sunnite, tout ce qui n'est pas pratiquant, tout ce qui ne fait pas partie du groupe État islamique fait partie des infidèles", explique Eric de Lavarène, envoyé spécial au Caire pour France 2.

Qualifiés de "croisés" par le groupe terroriste, les coptes sont aussi directement assimilés à l'Occident dans la propagande de l'EI, selon Pèlerin : "L’enjeu de communication pour l’EI, c’est de prendre le contrepoint exact des valeurs universalistes occidentales", explique au magazine Pascal Buresi, directeur de l’Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman. Pour les jihadistes de l'Etat islamique, s'attaquer aux chrétiens d'Orient, c'est toucher indirectement l'Occident.

Parce que c'est une cible facile

Les coptes avaient déjà été victimes d'un attentat à l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul du Caire, qui avait fait 24 morts en décembre 2016. "Ce sont des cibles faciles à attaquer, ce ne sont pas des gens armés et ils sont pacifiques", indique à franceinfo Christine Chaillot, spécialiste des chrétiens orthodoxes du Proche-Orient.

"Il suffit d'un kamikaze qui décide de se faire exploser dans une église pour que les dégâts soient importants", ajoute l'experte. Les fêtes religieuses rassemblent un grand nombre de fidèles, comme ce fut le cas pour le dimanche des Rameaux. "Quand cela touche aux chrétiens d'Orient, cela a un retentissement international, les médias sont informés dans le monde entier." Christine Chaillot souligne que la venue du pape, prévue fin avril, a contribué à donner plus de résonance à ces attentats.

Parce que c'est un moyen pour l'EI d'accroître son influence en Egypte

Ces violences ont poussé une partie des coptes à trouver refuge au Liban ou en Jordanie, comme le rapporte Le Point. Une stratégie de l'EI pour gagner du terrain en Egypte, notamment dans la région du Sinaï, où sept coptes ont été tués en janvier et février. "L'EI est sous pression en Irak et en Syrie, il conduit alors des attaques spectaculaires ailleurs : c'est une tentative pour reprendre le contrôle de son image, renforcer le moral des troupes, et rallier de nouvelles recrues", estime Jantzen Garnett, expert chez Navanti Group Analytics.

"Ces dernières années, le groupe Etat islamique a fait face à de nombreuses difficultés et essuyé de nombreux échecs pour s'établir dans la partie continentale de l'Egypte. Ces attentats contre des églises montrent qu'il a une présence croissante sur ce territoire", indique l'expert.

Parce que c'est une stratégie pour diviser le peuple égyptien

Selon le journal La Vie, le groupe Etat islamique s'en prend aux coptes pour diviser le peuple égyptien. "Les musulmans du Sinaï sont majoritairement du côté des chrétiens et craignent eux-mêmes l’escalade de la violence, explique Ishak Ibrahim, membre de l'Initiative égyptienne pour les droits personnels, une ONG. Il semble toutefois évident que les terroristes cherchent à s’attirer la sympathie des musulmans pour faciliter leurs actions et renforcer le climat général de peur."

Pour Christine Chaillot, la situation est plus nuancée : "Les rapports entre chrétiens et musulmans ont commencé à se détériorer à partir des années 1970 dans le pays." Des tensions ont créé de nombreux heurts entre les communautés chrétiennes et musulmanes, notamment depuis l'éviction du président Mohamed Morsi. De nombreux Egyptiens reprochent aux coptes d'avoir contribué à la destitution de ce proche des Frères musulmans.

Depuis l'été 2013, au moins 42 églises ont été attaquées, dont 37 incendiées ou endommagées, ainsi que des dizaines d'écoles, de maisons et de commerces appartenant à des coptes, affirme l'ONG Human Rights Watch. "Les terroristes tirent parti de cette division", conclut Christine Chaillot.