VIDEO. Irak : à Mossoul, les civils sortent des ruines

Le Premier ministre irakien a annoncé la "libération" de Mossoul, dimanche 9 juillet, alors que seuls quelques pâtés de maisons étaient encore sous le contrôle du groupe Etat islamique. Quelques heures plus tôt, les civils commençaient déjà à sortir des ruines où ils étaient piégés, en profitant de l'avancée de l'armée. Les soldats irakiens devaient tirer en rafales pour les protéger des derniers snipers du groupe Etat islamique et leur permettre de traverser les rues.

Lors d'une réunion au quartier général de la police fédérale, dans l'ouest de Mossoul, le Premier ministre a ordonné "d'éliminer les derniers [jihadistes] défaits (...), d'établir la sécurité et la stabilité dans la ville libérée, et de la débarrasser des mines et explosifs". Signe que les combats n'étaient pas totalement terminés, des coups de feu et des frappes aériennes étaient encore audibles dans l'après-midi.

