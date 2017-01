Les forces irakiennes atteignent le Tigre à Mossoul pour la première fois

Les forces d'élite irakiennes combattant les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) dans l'est de Mossoul ont atteint pour la première fois le fleuve Tigre qui divise la deuxième ville d'Irak, a annoncé un porte-parole, dimanche 8 janvier.

Les forces du Service du contre-terrorisme (CTS) "ont atteint le fleuve Tigre depuis l'Est du quatrième pont", a déclaré à l'AFP Sabah al-Nomane, en faisant référence au pont le plus au sud de Mossoul. Un général de l'armée, Abdelamir Yarallah, a également confirmé que ces troupes contrôlaient la zone à l'est de ce pont.

Iraq - A special forces Counter Terrorism Service (CTS) member screams during a battle against IS in Mosul. #AFP Photo by @dilkoff pic.twitter.com/h9urw8a1up — AFP Photo Department (@AFPphoto) 8 janvier 2017

La partie ouest de la ville toujours contrôlée par les jihadistes

Cette étape est atteinte près de trois mois après le lancement, le 17 octobre, d'une vaste offensive pour reprendre Mossoul, la dernière grande ville encore aux mains du groupe EI en Irak. Les forces irakiennes ont depuis pris le contrôle de plusieurs secteurs dans la partie Est de la ville.

Mais la partie ouest de Mossoul, plus petite mais plus densément peuplée, reste entièrement sous le contrôle des jihadistes.