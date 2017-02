VIDEO. Deux prisonniers irakiens racontent l'Etat islamique de l'intérieur

C'est un document rare que deux reporters de France 2 ont ramené d'Irak. Dorothée Olliéric et Stéphane Guillemot ont eu accès à une prison à Souleymanieh, au Kurdistan irakien, où ils ont pu interviewer deux prisonniers irakiens issus des rangs de l'Etat islamique. Une rencontre glaçante avec des terroristes qui racontent pourquoi ils ont rejoint l'organisation jihadiste et reviennent sur leurs crimes.

Ces combattants se sont battus à Mossoul, lors de l'assaut mené par les forces irakiennes pour reprendre la ville aux islamistes. Ils ont aussi commis de nombreux attentats et sont responsables de la mort de centaines de personnes. Pour leurs crimes, ils risquent la peine de mort.

La majorité des prisonniers expriment des regrets

A ce sujet, Lahur Jangi Talabany, le directeur de l’agence Zanyari et chef des Forces spéciales kurdes de contre-terrorisme, a accordé une interview à l'équipe de France 2. Il estime que la moitié des hommes qui ont rejoint les rangs de l'Etat islamique ne l'ont pas fait "pour des raisons idéologiques", mais qu'"ils l'ont fait sur des conseils de leurs tribus". Il explique également que la majorité des prisonniers "disent qu'ils regrettent" : "Les combattants les plus religieux, on en a moins dans les prisons, car ils sont prêts à mourir."