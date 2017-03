Des dizaines de civils tués par des frappes aériennes à Mossoul-Ouest

Des dizaines de civils sont morts à Mossoul-Ouest dans les frappes aériennes menées par l'armée irakienne et la coalition internationale pour déloger le groupe Etat islamique. "Il y a des dizaines de corps encore ensevelis sous les décombres", a indiqué Bachar Al-Kiki, le chef du conseil de la province de Ninive, dont Mossoul est le chef-lieu. Les combats se concentrent actuellement aux abords de la vieille ville, un dédale de petites rues fortement peuplées.

Des bâtiments résidentiels détruits

Le gouverneur provincial, Nawfal Hammadi, a lui évoqué plus de 130 civils tués. "L'organisation terroriste Daech essaie de stopper par tous les moyens l'avancée des forces irakiennes à Mossoul. Elle rassemble des civils (...) et les utilise comme boucliers humains", déclare Nawfal Hammadi, samedi 25 mars. "Les jihadistes rassemblent des familles au rez-de-chaussée ou dans les caves des maisons et se placent sur le toit pour tirer. Elles risquent de mourir à chaque fois que l’armée irakienne ou la coalition internationale riposte et bombarde»", rapporte un habitant du quartier Tayaran, interrogé par Libération.

Un général irakien, sous couvert de l'anonymat, affirme que les frappes ont endommagé plus de 27 bâtiments résidentiels, dont trois ont été complètement détruits.

Plus d'un mois après le lancement de l'offensive sur Mossoul-Ouest, plus de 200 000 personnes ont fui les combats, selon le ministère irakien des Migrations et des Déplacés. Mais environ 600 000 personnes se trouvent dans les zones encore tenues par le groupe terroriste, qui représentent environ 60% de Mossoul-Ouest. Elles seraient notamment 400 000 dans la vieille ville, selon un représentant du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) en Irak.