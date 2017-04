VIDEO. "Journée des prisonniers" : manifestations tendues entre Palestiniens et soldats israéliens

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Des face-à-face tendus et des affrontements se sont déroulés dans plusieurs villes palestiniennes, lundi 17 avril, jour du lancement par plus d'un millier de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes d'une grève de la faim collective.

Cette grève de la faim illimitée est lancée à l'occasion de la "journée des prisonniers", observée chaque année par les Palestiniens depuis plus de quarante ans. Des ONG et des partis politiques ont organisé des manifestations dans différentes villes de Cisjordanie et de la bande de Gaza. A Bethléem, en Cisjordanie, des centaines de Palestiniens ont affronté des soldats israéliens.

Environ 6 500 Palestiniens détenus par Israël

Cette grève de la faim vise à "mettre fin aux abus" de l'administration pénitentiaire, écrit Marwan Barghouti, figure de la résistance palestinienne à l'occupation israélienne, depuis sa cellule dans une tribune publiée par le New York Times (en anglais).

Parmi les 6 500 Palestiniens actuellement détenus par Israël, figurent 62 femmes et 300 mineurs. Environ 500 d'entre eux sont sous le régime extra-judiciaire de la détention administrative qui permet une incarcération sans procès ni inculpation. Treize députés sont aussi emprisonnés.