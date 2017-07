L'Unesco inscrit la vieille ville d'Hébron, en Cisjordanie, sur la liste du patrimoine mondial en péril

Le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco a déclaré la vieille ville d'Hébron "zone protégée", vendredi 7 juillet. L'Unesco a estimé que ce site de Cisjordanie avait "une valeur universelle exceptionnelle" mais était "en danger". Douze membres du Comité de l'Unesco réunis à Cracovie, dans le sud de la Pologne, ont voté pour l'inscription, six se sont abstenus et trois ont voté contre. Vu l'abstention, la majorité requise était de dix voix.

La ville abrite une population de 200 000 Palestiniens et de quelques centaines de colons israéliens, retranchés dans une enclave protégée par des soldats près du lieu saint que les juifs appellent tombeau des Patriarches et les musulmans, mosquée d'Ibrahim. Ce tombeau abriterait la dépouille d'Abraham, père des trois religions monothéistes, de son fils Isaac, de son petit-fils Jacob et de leurs épouses Sarah, Rebecca et Léa.

Israël qualifie la décision de "souillure morale"

La question de l'inscription d'Hébron sur la liste du patrimoine mondial a été l'enjeu d'un affrontement acerbe entre Israéliens et Palestiniens. Les Palestiniens estiment que le site est menacé en raison d'une montée "alarmante" du vandalisme contre des propriétés palestiniennes dans la vieille ville, qu'ils attribuent aux colons israéliens. Les responsables israéliens estiment que la résolution sur Hébron, qui qualifie cette ville "d'islamique", nie une présence juive de 4 000 ans.

Ce vote est "un succès dans la bataille diplomatique menée par les Palestiniens sur tous les fronts face aux pressions israéliennes et américaines", s'est félicité le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, dans un communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères israélien a, en revanche, vivement critiqué ce vote. "La décision de l'Unesco sur Hébron et le tombeau des Patriarches est une souillure morale. Cette organisation sans importance promeut l'HISTOIRE FAUSSE. Honte à l'Unesco", a écrit sur Twitter le porte-parole du ministère, Emmanuel Nahshon, peu après le vote.