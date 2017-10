Une note manuscrite d'Einstein, offerte il y a un siècle à un coursier, adjugée à 1,1 million d'euros

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

"Une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès qui implique une agitation permanente." Ces quelques mots, griffonnés par Albert Einstein, ont été adjugés à 1,3 millions de dollars (1,1 millions d'euros) lors d'une vente aux enchères, mardi 24 octobre, a annoncé la salle des ventes Winner's Auctions and Exhibitions à Jérusalem.

Cette note du célèbre physicien était d'abord négociée autour de quelques milliers de dollars. La vente a ensuite a gravi des sommets en une vingtaine de minutes, avec deux acquéreurs potentiels se disputant âprement par téléphone la feuille de papier jauni. L'acheteur final a souhaité resté anonyme.

A court de monnaie pour le pourboire

Albert Einstein a écrit cette note en 1922. A l'époque, il est en route pour le Japon lorsqu'il apprend qu'il a obtenu le prix Nobel de physique. Une fois arrivé dans son hôtel, il s'est enfermé dans sa chambre pour coucher ses pensées lors de ce grand moment.

C'est alors que le garçon d'étage frappe se présente à lui pour une livraison. A court d'argent pour le pourboire, Albert Einstein lui remet cette note manuscrite, rédigée en allemand. Le physicien aurait alors conseillé au coursier de conserver cet écrit, présageant qu'un jour, il vaudrait plus qu'un simple pourboire. Cette note est restée près d'un siècle, avant que le neveu de ce garçon d'étage contacte la maison de vente aux enchères. Comme pour ses théories physiques, le temps a donné raison à Albert Einstein.