Piégé par une fausse info, le Pakistan met en garde Israël sur son armement nucléaire

Il a tweeté trop vite. Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Mohammad Asif, a adressé une vive mise en garde diplomatique à Israël, vendredi 23 décembre, après la publication d'un article attribuant à son homologue israélien des propos menaçants. Israël a dû démentir le contenu de cet article émanant d'un site de fausses informations.

Tout est parti de l'article du site AWD News intitulé "Ministre israélien de la Défense : Si le Pakistan envoie des troupes au sol en Syrie, nous détruirons ce pays avec une attaque nucléaire", publié le 20 décembre. "Le ministre israélien de la Défense brandit la menace d'une riposte nucléaire face à l'éventuel rôle du Pakistan en Syrie contre Daech, a réagi Karachi, vendredi. Israël oublie que le Pakistan est une puissance nucléaire aussi."

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH

Le lendemain, le ministère israélien de la Défense a indiqué que les propos rapportés n'avaient "jamais été tenus" et que "les informations évoquées par le ministre pakistanais de la Défense étaient entièrement fausses".

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false