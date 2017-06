Pays-Bas : une voiture blesse plusieurs piétons devant la gare centrale d'Amsterdam

Un automobiliste a renversé plusieurs piétons, samedi 10 juin, aux abords de la gare centrale d'Amsterdam, rapportent les médias néerlandais qui font état de huit blessés dont deux graves. La voiture était en stationnement interdit et lorqu'un policier l'a signifié au conducteur, ce dernier a tenté de prendre la fuite et a percuté plusieurs passants dans ce secteur réservé aux piétons.

Car rams 5 people outside Amsterdam Central Station. 3 taken to to hospital. 2 treated at the scene. Driver arrested. pic.twitter.com/EjMXP5q3Ks