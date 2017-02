Pour ses 50 ans, le roi des Pays-Bas invite à son anniversaire 150 sujets nées le même jour que lui

Un cadeau royal. Les habitants des Pays-Bas nés le 27 avril vont pouvoir fêter leur prochain anniversaire avec ... le roi du pays, Willem-Alexander. Le palais royal a annoncé, lundi 20 février, que 150 personnes ayant la même date d'anniversaire que le souverain seraient conviées dans son palais d'Amsterdam, à l'occasion de ses 50 ans.

Un dîner au palais avec le roi et la reine

Les invités doivent se porter candidats en ligne, sur un site ouvert pour l'occasion, et les gagnants seront tirés au sort le 3 mars. Outre être né le 27 avril et résider aux Pays-Bas, ils doivent avoir plus de 20 ans et fêter un anniversaire qui est un multiple de 5.

Les gagnants auront l'honneur de dîner avec le roi Willem-Alexander et la reine Maxima le 28 avril, au lendemain de leur anniversaire. A l'issue de ces festivités, le palais royal sera ouvert au public pour 50 heures.

Aux Pays-Bas, le jour anniversaire du roi est un jour férié, et des centaines de milliers de Néerlandais s'habillent en orange et participent à des festivités pour l'occasion.