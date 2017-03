DIRECT. Forte participation aux législatives néerlandaises, baromètre du populisme en Europe

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PAYS_BAS

: Voici l'essentiel de l'actualité :



• Renault oppose un "démenti formel" aux soupçons de triche aux tests d'homologation de moteurs énoncés par la Répression des fraudes. Pour comprendre ce qui est reproché au groupe automobile français, voici notre article complet.



• Forte mobilisation pour les élections législatives aux Pays-Bas. Ce scrutin est un vote test pour la montée du populisme en Europe, incarné par le candidat du Parti pour la liberté, Geert Wilders.





• Les conditions sont réunies pour une "sortie de l'état d'urgence", estime le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas.



• Le ministre de l'Intérieur a dit vouloir démanteler le camp de Grande-Synthe (Nord). Le maire de la ville s'y est opposé. Ils doivent finalement signer demain une prolongation du camp où vivent, pour l'instant, 1 500 réfugiés.

: @anonyme Actuellement, nous ne disposons que des estimations de la participation à 18 heures : 55% des 12,9 millions d'électeurs potentiels avaient déjà voté, selon Ipsos, contre 48% à la même heure lors des dernières législatives en 2012.



Les citoyens néerlandais ont jusqu'à 21 heures pour voter, avec une publication des premiers sondages de sortie des urnes dans la foulée.



: Bonsoir, vous ne parlez pas beaucoup du scrutin aux Pays-Bas, qu'en est-il ?

: Il est 18 heures, voici les principaux titres :



: Pour Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, une percée du populiste Geert Wilders éloignerait les Pays-Bas "des valeurs des pères fondateurs de l'Union européenne".





: La participation aux législatives est forte. A 14 heures, un tiers des 12,9 millions d'électeurs potentiels ont déjà voté, selon l'Institut de sondage Ipsos. Lors des dernières élections législatives en 2012 le taux de participation à la même heure était de 27%.

: Avec un peu de retard, faisons un nouveau rappel des principaux titres :



• Plusieurs comptes Twitter, dont celui du ministère français de l'Economie et des Finances, ont été victimes d'un piratage avec un message en turc. On vous explique ici comment s'en protéger.



• Les bureaux de vote ont ouvert, ce matin, aux Pays-Bas pour les élections législatives. Ce scrutin est un vote test pour la montée du populisme en Europe, incarné par le candidat du Parti pour la liberté, Geert Wilders.



• François Fillon a répété, ce matin, qu'il était "innocent". Le candidat des Républicains a été mis en examen notamment pour "détournement de fonds publics" et "recel d'abus de biens sociaux". Nous répondons dans cet article à quatre questions sur ce qui attend l'ancien Premier ministre après sa mise en examen.

: Un journaliste néerlandais rapporte que certains bureaux de vote se trouvent dans des endroits inattendus.

: Voici les principaux titres d'actualité à midi.



: Les Néerlandais installés en France ont également voté, tweete l'ambassade des Pays-Bas.

: Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, lui aussi, a voté (il a même inspecté une cafetière au passage). Pendant la campagne, il a tenté de transformer l'élection en duel avec le populiste Geert Wilders. Son Parti populaire libéral et démocrate est en tête des intentions de vote, devant l'extrême droite. Mais beaucoup d'électeurs sont encore indécis.



(AP)

: Geert Wilders a voté ce matin. Le champion de l'extrême droite néerlandaise, populiste et anti-islam, est arrivé à son bureau de vote entouré d'une foule de journalistes et de ses nombreux gardes du corps. Depuis des années, ils ne quittent plus l'homme politique, menacé de mort pour ses idées radicales.



(REUTERS)

: Les bureaux de vote sont très variés aux Pays-Bas, comme le constate un journaliste de franceinfo présent à Amsterdam.

: Geert Wilders, le leader du Parti pour la liberté, vient de voter. Dans les sondages, il talonne le parti du Premier ministre.









(EMMANUEL DUNAND / AFP)







: Il y a beaucoup de partis en lice pour les élections législatives aux Pays-Bas, qui ont lieu aujoud'hui.

: Voici les principaux titres d'actualité à 9 heures.



: Les, nombreux, bureaux de vote ont ouvert il y a plus d'une heure, aux Pays-Bas, pour les élections législatives, comme le note ce journaliste néerlandais.

: Geert Wilders, le leader du Parti pour la liberté, qui veut interdire le Coran et fermer les mosquées de son pays, talonne le parti du Premier ministre, Mark Rutte, dans les sondages. Je vous explique quatre choses à savoir sur ce leader populiste.







(JOHN THYS / AFP)









: Les derniers sondages confèrent une légère avance au parti de centre droit du Premier ministre, Mark Rutte (VVD), devant le Parti pour la liberté (PVV), islamophobe et eurosceptique, de Geert Wilders.

: Les bureaux de vote ouvrent pour les législatives néerlandaises.