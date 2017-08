DIRECT. Concert annulé à Rotterdam "en lien avec une menace terroriste" : un deuxième homme arrêté

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Ce nouveau suspect est âgé de 22 ans et réside dans la province du Brabant, au sud du pays. Le premier, le conducteur espagnol de la camionnette contenant des bonbonnes de gaz, reste détenu.

: Un deuxième homme a été arrêté ce matin après l'annulation du concert d'hier soir.

: Le pyromane présumé d'Allauch, Marseille et de Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône) a été mis en examen et écroué hier soir. "Il reconnaît sa responsabilité dans certains incendies, précise la police à l'AFP. Une enquête a permis de lui imputer 17 incendies entre le 10 et 20 août à Allauch, Plan-de-Cuques, le 13ème et 14ème arrondissement de Marseille".

: "C'est toujours difficile de se faire un nom quand on a deux prénoms."





Sur BFMTV, le Premier ministre ironise sur sa faible célébrité.