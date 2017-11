DIRECT. Nike, Lewis Hamilton... Découvrez les dernières révélations des "Paradise Papers"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PARADISEPAPERS

: Autre révélation, ce soir, elle concerne le sportif Lewis Hamilton. Le Britannique a eu recours à des petits arrangements pour ne pas payer la TVA sur son jet. Les documents révélés par l'ICIJ montrent comment le quadruple champion du monde de Formule 1 met en place d'habiles mécanismes dans des paradis fiscaux pour y parvenir.









: Ces pratiques d'optimisation fiscale des grandes multinationales ne sont pas une fatalité. Gabriel Zucman, professeur d'économie à l'université de Berkeley, explique comment les Etats devraient les taxer pour contourner leurs techniques d'optimisation.









: Le groupe américain a d'abord demandé à ses vendeurs de lui payer des royalties pour l'exploitation de la marque. Un moyen de faire baisser artificiellement les profits de l'entreprise. Ces royalties sont recueillies depuis 2014 par Nike Innovate CV, basée à la fois aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. Cette structure échappe aux fiscs américain et néerlandais et Nike ne paie aucun impôt sur ces royalties. Cette technique a permis à l'entreprise de faire baisser son taux d'imposition mondiale, comme le montre ce graphique de l'ICIJ. De son côté, Nike France a toutefois réglé en 2016 2,5 millions d'euros d'impôts sur les sociétés.







: Les documents révélés par l'ICIJ montrent comment Nike fait pour payer moins d'impôts.

: "Il n'y a pas d'irrégularités, et si les gens en tirent une conclusion contraire c'est parce que les journaux ont déformé cette histoire pour en faire quelque chose de différent de la réalité."





Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, épinglé dans les "Paradise Papers", nie tout lien "répréhensible" entre Navigator Holdings, dont il est actionnaire via des sociétés offshore, et la société russe Sibur.

: "On est borderline par rapport à la légalité."



Franceinfo a recueilli l'éclairage du chercheur Eric Vernier à propos des "Paradise Papers". Il estime que l'on a affaire à "quelque chose de plus légal que les 'Panama Papers'. Lorsqu'on imagine ces montages de société, on est plus proches de l'abus de droit, et donc de l'évasion fiscale, que de l'optimisation fiscale", réagit-il.



: "Les mauvais élèves, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande et l'Angleterre, avec les Bermudes et les îles Caïmans, s'opposent à toute réforme depuis quarante ans. L'Angleterre refuse par exemple que les pays qui pratiquent 0% d'impôts figurent sur la liste des paradis fiscaux."





Invitée de franceinfo ce matin au sujet des "Paradise Papers", l'eurodéputée Eva Joly témoigne de sa frustration face aux difficultés de remédier à l'évasion fiscale. "Au Parlement européen, nous avons fait un rapport sur l'étendue du problème et comment le combattre. Mais les intérêts des Etats membres y sont opposés" , raconte-t-elle.

: "Entre le conseil fiscal et l'incitation à être à la limite de ce que permet la loi, c'est toujours difficile. L'illégalité est toujours difficile à prouver. (...) L'objectif, c'est d'améliorer la loi, de clarifier les choses. Certaines pratiques peuvent être qualifiées, chez nous, d'abus de droit, mais dans un contexte international être permises par la législation européenne et mondiale aussi."



Ce matin sur franceinfo, l'ancien secrétaire d'Etat au Budget Christian Eckert a livré son éclairage sur les "Paradise Papers". Il déplore que "de grandes maisons très connues qui pratiquent le conseil fiscal" et flirtent avec l'incitation à être "à la limite de ce que permet la loi".



: Pour aboutir aux révélations des "Paradise Papers", 360 journalistes du monde entier ont travaillé pendant près d'un an pour éplucher des millions de fichiers. La cellule investigation de Radio France, qui a participé à ce travail au côté des équipes de "Cash Investigation", livre le making of de son enquête.

: "Quand les entreprises réussissent à se soustraire à l'impôt en créant des filiales dans les paradis fiscaux, elles le font dans le cadre de la loi, mais ne respectent pas l'esprit de la loi. (...) C'est un système qui est institutionnalisé et massif et qui a pour résultat de priver tous les Etats de ressources absolument nécessaires."



Parmi les invités de franceinfo ce matin pour décrypter les "Paradise Papers", Lison Rehbinder, de l'association pour le développement CCFD-Terre Solidaire, explique pourquoi les pratiques légales révélées par cette enquête sont, à ses yeux, un problème.



