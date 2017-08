Un pêcheur palestinien trouve une bouteille à la mer envoyée par des vacanciers depuis la Grèce

"Bonjour ! Merci d'avoir récupéré cette bouteille !" Un pêcheur de la bande de Gaza a retrouvé dans ses filets une bouteille lancée à la mer par un couple de vacanciers britanniques depuis l'île grecque de Rhodes, raconte la radio publique américaine NPR (en anglais), samedi 19 août.

Dans la bouteille, Jihad al-Soltan, le pêcheur palestinien de 54 ans, a trouvé quelques fleurs et une lettre en anglais. "Nous sommes actuellement en vacances à Rhodes et aimerions beaucoup savoir à quel point cette bouteille est allée loin, même si ce n'est que la prochaine plage", a-t-il pu lire sur le message. Au final, la bouteille a parcouru plus de 800 kilomètres, le long des côtes, grecques, chypriotes et turques.

"Je veux qu'ils sachent que les Gazaouis sont des gens sympathiques"

La lettre contenait aussi une adresse e-mail. Jihad al-Soltan, qui n'est pas anglophone a demandé à son gendre, un professeur d'anglais, de répondre au couple. "Je veux qu'ils sachent que les Gazaouis sont des gens sympathiques qui souhaitent avoir une belle vie comme la leur", a expliqué le pêcheur. Voici l'e-mail en question :