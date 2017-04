Le Premier ministre néo-zélandais provoque l'effroi des gourmets avec une pizza aux spaghettis et à l'ananas

Certains saupoudrent leur pizza de parmesan, d'autres... de pâtes. Le Premier ministre néo-zélandais a publié sur Facebook, mardi 4 avril, des photos de sa recette de pizza aux spaghettis, provoquant l'ire des gastronomes du monde entier. "J'ai préparé le dîner pour ma famille la nuit dernière – avec des spaghettis en boîte", a écrit Bill English, accompagnant son texte de photos sur lesquelles les pizzas sont aussi parsemées – sacrilège ! – d'ananas.

Capture écran du compte Facebook du Premier ministre néo-zélandais, Bill English, jeudi 6 avril 2017. (BILL ENGLISH)

Immédiatement, les clichés ont provoqué un tollé auprès des internautes gourmets. Certains Néo-Zélandais ont même déclaré qu'ils ne pouvaient pas soutenir un Premier ministre trahissant autant la cuisine italienne, décrit le Guardian (en anglais). "Je ne peux pas croire que vous ayez posté ceci. Je ne suis pas un snob de la pizza ou quoi que ce soit, mais dites-moi que vous n'avez jamais réalisé une vraie pizza, une seule fois dans votre vie ?" écrit un internaute.

Une "diversion" culinaire ?

Sur Twitter, certains sont persuadés que la pizza – très clivante – de Bill English permettra en tout cas d'aiguiller les électeurs néo-zélandais, lors des prochaines élections législatives organisées en septembre. "Si Bill English n'avait pas encore votre vote, sa pizza aux spaghettis et à l'ananas vous aidera sûrement à trancher !", écrit l'un d'entre eux.

If Bill English didn't have your vote already, surely the spaghetti x pineapple pizza seals the deal — Nick Blakiston (@nickblakiston) 4 avril 2017

D'autres se sont demandé si la réelle volonté du Premier ministre n'était pas de faire diversion. Sur Twitter, des internautes accusent même le Premier ministre de tenter ainsi d'occulter certaines polémiques actuellement en cours, comme un possible crime de guerre, que l'armée néo-zélandaise est suspectée d'avoir commis en Afghanistan en 2010. "Si tu essayes de détourner notre attention de la question afghane ou de poursuivre ta mauvaise gestion de nos ressources, tu fais du bon travail mec, parce que c'est une horreur !", écrit un internaute.

Bill English: I'm in trouble for covering up possible war crimes.

Crosby/Textor: Divide the left by posting your terrible pizza. — Peter Green (@pitakakariki) 4 avril 2017

"Laissez Bill tranquille !"

En revanche, d'autres ont pris la défense du Premier ministre, saluant sa volonté de cuisiner simplement pour sa famille : "Laissez Bill tranquille. Si vous aviez six enfants, les spaghettis en boîte seraient aussi l'apogée de votre cuisine !", écrit un internaute. "C'est le genre de pizzas que je faisais quand j'étais enfant. Ça doit être un truc du Southland (région du sud de la Nouvelle-Zélande). Je continue toujours à en faire et mes enfants adorent ça. Parfois on cuisine aussi les haricots en boîte – oups, je vais encore ouvrir la boîte de Pandore !" reprend un autre, cité par le Guardian.

Face à ce déferlement de réactions, le Premier ministre est resté impassible et a même apporté quelques précisions à sa recette : "J'ai enlevé un peu de la sauce (des spaghettis) mais pas assez puisque la pizza était un peu humide au milieu. Mais ça va bien avec l'ananas." En février, l'Islande avait aussi fait parler d'elle à cause d'une pizza. Le président islandais, Gudni Johannesson, avait provoqué la polémique en suggérant d'interdire la pizza hawaïenne, avant d'assurer qu'il n'avait évidemment pas de telles velléités culinaires.