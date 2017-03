VIDEO. En Norvège, de plus en plus de poupées sexuelles en forme d'enfants saisies par les douanes

Les douanes et la police des frontières norvégiennes sont de plus en préoccupées par l'augmentation des saisies de poupées sexuelles représentant des enfants et importées de Hong Kong. Vingt et une de ces poupées, de la taille d'une fillette, ont été ont été saisies par les douanes depuis le mois d'octobre.

La dernière poupée montrée à la télévision par deux douanières norvégiennes mesure environ un mètre de long. Elle a été importée en kit. Pour les services d'enquête criminelle du pays, les commandes viendraient d'hommes âgés de 18 à 60 ans. Parmi eux figurent des hommes déjà condamnés pour atteintes sexuelles sur mineurs, écrit ABC News (en anglais).

Des poursuites pénales possibles

Selon la police norvégienne, les acheteurs présentent un risque de commettre des abus contre des enfants. Le porte-parole de la police, repris par ABC News, a prévenu, vendredi 3 mars, que la possession de ce genre de poupées pourrait être une violation de la loi norvégienne.