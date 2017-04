VIDEO. Des rennes pendant une semaine, une croisière de cinq jours... Quand la télé norvégienne prend son temps

Une semaine avec des rennes en Laponie. C’est ce que vont pouvoir vivre, et suivre, les Norvégiens, par écran interposé, à la fin du mois d’avril. Une chaîne publique, la NRK, va diffuser la transhumance de ces animaux en direct. Une nouvelle version de la "slow TV", une tendance audiovisuelle dont les Norvégiens sont les précurseurs.

Du tricot, un feu de bois, un bar à oiseaux...

Tout commence en 2009, quand NRK diffuse, en caméra embarquée et en plan fixe, un voyage de 7 heures en train. Entre Oslo et Bergen, la ligne est réputée pour être l’une des plus belles lignes ferroviaires du monde. La même chaîne a, depuis, récidivé à plusieurs reprises. Elle a par exemple retransmis un feu de cheminée ou un tuto montrant la confection en temps réel d'un pull en tricot. En 2014, elle a recréé un décor de bar en miniature et a filmé des oiseaux et des écureuils envahissant ce lieu parsemé de graines.

C'est l'opposé de tout ce que l'on voit à la télé. Rune Moeklebust, producteur de la chaîne NRK

Ennuyeux, pensez-vous ? Pas pour les Norvégiens : en 2011, un habitant sur 4 était devant sa télé pour suivre une croisière de 5 jours. A l’étranger, quelques tentatives isolées ont émergé. Le trajet en train a été diffusé par une centaine de chaînes américaines, et la British Ariways a acheté le programme pour le diffuser sur les écrans sur ses vols. En France, France 4 avait diffusé en 2014 Tokyo Reverse, neuf heures de déambulation "à l’envers" dans les rues de Tokyo.