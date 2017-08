VIDEO. La fanfare de l'armée libyenne massacre "God Save the Queen"

Certains espéraient une visite sans fausse note. La fanfare de l'armée libyenne installée à Benghazi avait sans doute répété avant l'arrivée du ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Boris Johnson, mais peut-être pas assez. Le "God Save the Queen", l'hymne national britannique, a été massacré.

Dans une vidéo relayée par la BBC sur les réseaux sociaux, on voit les militaires tenter de jouer, très mal, devant la revue de troupes effectuée par le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, et le chef du gouvernement libyen d'union nationale (GNA), Fayez Al-Sarraj.

The Libyan Army band gives a unique rendition of God Save The Queen for Boris Johnson.



You'll want the sound on for this one pic.twitter.com/M3pcONvJ3R