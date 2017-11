Vente d'esclaves en Libye : Tripoli ouvre une enquête sur des actes "inhumains"

La Libye se décide à réagir. Le gouvernement libyen d'union nationale a affirmé, dimanche 19 novembre, qu'une enquête avait été ouverte sur des cas d'esclavage près de la capitale Tripoli, à la suite d'un documentaire choc de la chaîne américaine CNN. Le gouvernement évoque au passage des actes "inhumains".

Samedi à Paris, près d'un millier de personnes ont manifesté en réaction aux images de CNN. Plusieurs personnalités, comme le comédien Omar Sy, le footballeur Didier Drogba ou l'ancienne Miss France Sonia Rolland, avaient relayé les appels à manifester : "Soyons solidaires et au rdv pour protester contre cette torture et cette violence", avait tweeté Omar Sy.

Esclavage et Camps de concentration en 2017...

