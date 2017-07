Libye : pour la première fois, les deux chefs rivaux du pays adoptent une déclaration commune, en France, en vue d'une sortie de crise

Fayez Al-Sarraj, Khalifa Haftar et Emmanuel Macron se serrant la main. Les deux chefs rivaux de Libye, réunis près de Paris mardi 25 juillet à l'initiative du président français, ont adopté pour la première fois une déclaration conjointe de sortie de crise. "Elle trace la feuille de route d'une réconciliation nationale", a expliqué Emmanuel Macron, lors d'une prise de parole en compagnie des deux hommes.

Emmanuel Macron salue "le courage historique" des deux hommes

Dans ce document, Fayez Al-Sarraj, le Premier ministre du gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU, et le chef militaire Khalifa Haftar soulignent que la solution à la crise ne peut être que politique et doit associer tous les Libyens. D'après le chef d'Etat français, cette déclaration commune ouvre la voie vers un cessez-le-feu et vers un "processus électoral au printemps".

Lors de cette déclaration, Emmanuel Macron a salué "le courage historique" de Fayez Al-Sarraj et Khalifa Haftar. Il a affirmé qu'ils "peuvent devenir le symbole d'une unité nationale" pour ce pays en proie à la guerre civile depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011.