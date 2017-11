VIDEO. Ventes d'esclaves en Libye : un millier de personnes manifestent à Paris

"Non à l'esclavage en Libye", c'est le message qu'on voulu faire passer des centaines de manifestants, rassemblés samedi 18 novembre, devant l'ambassade de Libye à Paris. "Non seulement il y a non-assistance à personnes en danger, mais il y a aussi crime contre l'humanité quand on décide de brader, de braver le respect de la dignité humaine en vendant des êtres humains", s'indigne une manifestante.

"Depuis que j'ai vu les images, je ne dors plus"

Ce qui a déclenché leur colère : la révélation des pratiques eslavagistes, en Libye, révélées par CNN. La chaîne américaine a filmé une vente aux enchères, dans laquelle des migrants venus d'Afrique noire sont vendus comme du bétail par des trafiquants d'êtres humains, contre quelques centaines de dollars.

Ces ventes aux enchères auraient lieu régulièrement en Libye. Intolérable pour ces manifestants : "Je suis choquée. Honnêtement, depuis que j'ai vu les images, je ne dors plus. Et aujourd'hui, je veux appeler le monde entier à arrêter ce massacre", explique une manifestante. Un rassemblement qui s'est ensuite dirigé vers les Champs-Élysées pour une manifestation non autorisée, en cours de dispersion par les forces de l'ordre.

Plusieurs personnalités, comme le comédien Omar Sy, le footballeur Didier Drogba ou l'ancienne Miss France Sonia Rolland, avaient relayé les appels à manifester : "Soyons solidaires et au rdv pour protester contre cette torture et cette violence", avait tweeté Omar Sy.

Esclavage et Camps de concentration en 2017...

Soyons solidaires et au rdv pour protester contre cette torture et cette violence.

