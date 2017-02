Le téléphone d'Adolf Hitler mis aux enchères aux Etats-Unis

Il est présenté comme "l'arme la plus destructrice" de l'Histoire. Le téléphone rouge d'Adolf Hitler, dont il se servait pour distiller ses consignes, sera vendu aux enchères dimanche, a annoncé la maison qui organise la vente, Alexander Historical Auctions, vendredi 19 février.

L'appareil a été retrouvé dans le bunker du Führer après la défaite de l'Allemagne nazie. Plus de 70 ans plus tard, la peinture rouge du téléphone Siemens à cadran s'est érodée et dévoile la couleur noire initiale de l'appareil en bakélite. Au dos, il est frappé du nom d'Adolf Hitler et d'une croix gammée surmontée d'un aigle, symbole du Troisième Reich.

Le dos du téléphone d'Hitler. (ALEXANDER HISTORICAL AUCTIONS / AFP)

Détail du dos du téléphone d'Adolt Hitler. (ALEXANDER HISTORICAL AUCTIONS)

Estimé entre 188 000 et 282 000 euros

Les enchères, qui auront lieu dans le Maryland et porteront sur plus de 1 000 objets au total, seront ouvertes aux acheteurs du monde entier également par téléphone.

L'objet est estimé entre 200 000 et 300 000 dollars (entre 188 000 et 282 000 euros) par la maison de vente. L'estimation a été réalisée compte tenu de la "rareté et de l'aspect unique" de cet objet, a précisé Andreas Kornfeld, de la maison Alexander, assurant attendre que la vente excède l'estimation.

Il avait été récupéré par un ancien brigadier britannique, Ralph Rayner, qui s'était rendu à Berlin début mai 1945, au lendemain de la reddition de l'Allemagne nazie, et à qui les officiers russes ont offert le téléphone, depuis conservé par son fils.

Utilisé jusque dans "les derniers jours désespérés" du régime nazi

Avec ce téléphone, fourni à Adolf Hitler par la Wehrmacht, le leader nazi a donné la plupart de ses ordres pendant les deux dernières années de la Seconde Guerre mondiale, selon Alexander Historical Auctions.

Selon la maison de vente, il s'agit "probablement" "de l''arme' la plus destructrice de tous les temps, qui a envoyé des millions (de personnes) à la mort à travers le monde".

Le téléphone a été "l'appareil portable de la destruction d'Hitler, utilisé dans les voitures, les trains, ses quartiers généraux", explique encore la maison, précisant qu'il a servi jusque dans "les derniers jours désespérés" du régime nazi.