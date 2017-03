La Norvège est le "pays le plus heureux du monde", selon les Nations unies

La Norvège a détrôné le Danemark en tant que "pays le plus heureux du monde", d'après l'édition 2017 du World Happiness Report, un programme mondial mené par les Nations unies depuis cinq ans. Dans le top 10 de ce classement, publié lundi 20 mars, le champion est suivi par le Danemark, l'Islande, la Suisse, la Finlande, les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Suède.

L'Afrique subsaharienne en queue de peloton

La France, elle, ne se place qu'à la 31e place. Les Etats-Unis et l'Allemagne occupent respectivement les 14e et 16e rangs. Sur les 155 pays étudiés, on retrouve en queue de peloton de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, comme le Soudan du Sud, le Liberia, la Guinée, le Togo, le Rwanda ou la Tanzanie. Le Burundi et la République centrafricaine ferment la marche avec la Syrie et le Yémen, dévastés par la guerre.

Le classement est établi en fonction de six facteurs : le PIB par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité, l'aide sociale et la perception de la corruption au sein du gouvernement ou dans le milieu des affaires. L'objectif de ce rapport annuel est de fournir un outil supplémentaire aux gouvernements, aux milieux d'affaires et à la société civile pour améliorer le bien-être de leurs pays.