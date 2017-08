VIDEO. Le Japon commémore les 72 ans du bombardement atomique d'Hiroshima, le 6 août 1945

Le Japon a commémoré dimanche 6 août le premier bombardement atomique de l'Histoire. Il y a 72 ans jour pour jour, un bombardier américain larguait la première bombe atomique sur Hiroshima, ville du sud du pays, faisant plus de 140 000 morts. Trois jours plus tard, une seconde bombe atomique frappait Nagasaki, faisant 74 000 morts de plus et conduisant à la reddition japonaise et à la fin de la seconde guerre mondiale.

Le Premier ministre Shinzo Abe, qui s'exprimait au parc du Mémorial de la paix de Hiroshima, a déclaré que le Japon militait pour un monde sans armes nucléaires d'une manière qui conviendrait à tous les pays du monde. "Pour parvenir réellement à un monde sans armes nucléaires, nous avons besoin de la participation à la fois des Etats nucléaires et des Etats non nucléaires", a-t-il dit lors de la cérémonie annuelle de commémoration.

Il y a un mois, en effet, le Japon a rejoint les rangs des puissances nucléaires qui refusent de s'associer au traité interdisant les armes atomiques adopté par l'ONU. Aucun des neuf pays détenteurs de l'arme nucléaire (Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, Chine, France, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël) n'a pris part aux négociations sur ce texte.