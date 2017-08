VIDEO. Japon : les cyclistes peuvent ranger en 13 secondes leur vélo dans un parking à bicyclettes automatisé et enterré

L'idée a paru si bonne en Chine, une des patries du vélo, qu'elle a suscité ce reportage de la chaîne nationale CCTV, diffusé par l'agence Reuters samedi 5 août. A Tokyo, au Japon, un parking enterré, entièrement automatisé, permet de ranger d'un coup 204 vélos sur 50 mètres carrés.

Il permet aussi de résoudre un (léger) inconvénient de la vie de cycliste : devoir verrouiller son vélo. Ici, inutile de placer un antivol, le parking est sécurisé, et, surtout, l'engin bien rangé est difficile à décrocher. Comment marche le service ? L'utilisateur (qui paie ce service avec sa carte d'utilisateur personnelle de parking à vélo) place le vélo sur une sorte de rail.

L'engin est ensuite descendu par ascenseur et rangé dans le parking enterré à 11 mètres de profondeur. Il faut 13 secondes pour garer son vélo ou le retirer, selon Reuters. Le Japon compte désormais 47 parkings à vélos de ce genre, dans 18 villes. Une solution dont pourrait s'inspirer d'autres villes dans le monde, comme Pékin, Londres, Amsterdam, New York ... ou Paris, pour que les vélos n'encombrent plus les trottoirs.