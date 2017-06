VIDEO. Un destroyer américain et un navire marchand philippin entrent en collision au large du Japon, sept soldats portés disparus

Les images des dégâts sont impressionnantes. Les garde-côtes japonais recherchaient, samedi 17 juin, sept marins américains portés disparus après une collision dans la nuit entre un destroyer de la marine américaine et un navire marchand philippin.

L'accident, impliquant l'USS Fitzgerald et l'ACX Crystal, est survenu vers 2h30 locales (17h30 GMT vendredi), alors que le destroyer opérait à environ 56 miles nautiques au sud-ouest de la ville japonaise de Yokosuka, a précisé plus tôt la Flotte du Pacifique américaine. Si les causes de l'accident ne sont toujours pas claires, la chaîne de télévision japonaise NHK a néanmoins précisé que le porte-conteneurs de 222 mètres de long avait effectué un brusque virage aux environs de l'heure où il s'est produit.

Les personnes disparues activement recherchées

L'officier commandant le Fitzgerald au moment de l'accident, Bryce Benson, a été blessé dans la collision, ainsi que deux autre marins, a indiqué la marine américaine dans un communiqué. "Deux autres marins, en plus de l'officier aux commandes, ont fait l'objet d'une évacuation médicale" vers l'hôpital naval américain de Yokosuka, "pour des plaies et des contusions", précise le texte, qui confirme que "sept marins sont portés disparus" et que les garde-côtes japonais "poursuivent leurs recherches pour les trouver".

Ces derniers ont indiqué avoir été avertis, par un appel du cargo à 2h25, du choc survenu à 12 milles nautiques de la péninsule d'Izu. "Nous recherchons actuellement les personnes disparues", a déclaré à l'AFP un porte-parole. Les garde-côtes ont dépêché cinq bateaux, deux avions et une équipe de secours dans la zone. Le destroyer USS Dewey (DDG 105), de l'aide médicale et deux remorqueurs de la marine américaine ont été envoyés sur zone. La force aérienne de la marine est aussi prête à porter secours.