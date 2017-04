VIDEO. Dix mille mètres sous les mers : des chercheurs japonais en route vers le manteau terrestre

Une descente dans les entrailles de la Terre. Une équipe de la Jamstec (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) se lance à l’assaut des profondeurs. Depuis le Chikyu, un navire spécialisé dans le forage océanique, les scientifiques vont perforer le fond de l’océan, à plus de 4 000 mètres sous la mer. Ils poursuivront ensuite sur 6 kilomètres, à travers la croûte terrestre, pour ensuite atteindre le manteau terrestre, qui constitue environ 80% du volume de la planète.

Comprendre les volcans, anticiper les séismes

Leur but est d’étudier la composition de la roche issue du manteau, pour en savoir plus sur la formation de la Terre. Des applications concrètes pourraient en ressortir : mieux comprendre l’activité volcanique, analyser les mouvements des plaques tectoniques pour mieux anticiper les séismes...

En septembre, une étude préliminaire sera menée dans les eaux hawaïennes. Si le terrain ne leur est pas favorable, les scientifiques ont déjà prévu deux plans B : le Mexique et le Costa Rica. Le projet final devrait être mené avant 2030. Le principal obstacle reste le coût, estimé à 540 millions de dollars, soit près de 510 millions d'euros.