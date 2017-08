VIDEO. Au Japon, un typhon fait deux morts et dix-sept blessés

Un puissant typhon a touché l'ouest du Japon, lundi 7 août, après avoir fait deux morts et plusieurs blessés sur des îles du sud de l'archipel. Ce cyclone tropical, appelé Noru, a provoqué des pluies torrentielles. Plusieurs centaines de vols d'avion de ligne ont été annulés.

Les vents ont atteint 162 km/heure dans la partie nord de la préfecture de Wakayama (sud du Japon). L'Agence de météorologie nationale a appelé les habitants à se tenir en alerte face aux risques de glissements de terrain massifs et d'inondations.

Les transports très perturbés

Au cours du week-end, le typhon, qui se déplaçait lentement vers le centre du pays, a coûté la vie à un homme âgé d'une soixantaine d'années. Il a été renversé par une violente rafale de vent sur l'île de Yakushima, située à un millier de kilomètres au sud-ouest de Tokyo. Un octogénaire venu vérifier son bateau a aussi été emporté par les eaux sur l'île de Tanegashima, selon les autorités locales. Dix-sept personnes ont par ailleurs été blessées, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

Les transports ont été perturbés : les compagnies aériennes ont dû annuler quelque 400 vols, principalement dans l'ouest du Japon, et le trafic ferroviaire a été affecté en certains endroits, ont précisé les médias. Entre 20 et 30 typhons balaient chaque année l'Asie, la moitié environ touchant de façon plus ou moins importante le Japon.