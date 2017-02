Téléphonie : le Nokia 3310 bientôt de retour

Il se pourrait bien qu'il ait traîné dans votre poche de pantalon dans les années 2000. Il se pourrait bien que vous ayez passé beaucoup (trop) de temps à jouer à Snake. Si le Nokia 3310 vous avait manqué, soyez rassuré, il revient. Depuis lundi 13 février, le site américain VentureBeast croit savoir que la marque finlandaise prépare depuis quelque temps le come-back de son célèbre téléphone.

La présentation officielle devrait avoir lieu lors du Mobile World Congress, qui se tient du 27 février au 2 mars à Barcelone. Il s'agirait d'une version modernisée, mais largement inspirée du modèle original. Le jeu Snake sera lui aussi encore de la partie, et en couleurs cette fois. Selon les indiscrétions du site, le prix d’entrée de ce 3310 nouvelle génération se situerait autour de 59 euros.

Le 3310 avait connu un succès phénoménal à sa sortie à la fin de l’année 2000, en remplacement de son grand frère, le 3210. En cinq ans, il s'en est vendu 126 millions d'exemplaires. A son retrait du marché en 2005, un communiqué de la marque finlandaise l'avait décrit comme le "téléphone le plus vendu au monde".

Depuis que ce retour a fuité, des nostalgiques du monde entier n'ont pas hésité à (encore) déclarer leur flamme sur Twitter au célèbre téléphone.

