Pacifique : la goélette Tara arrive au Japon et s'inquiète de la santé des récifs de corail

La goélette scientifique Tara, en expédition pour deux ans dans le Pacifique, a accosté dimanche 19 février au sud du pays, dans le port de Fukuoka. Partie en mai 2016 de Lorient (Morbihan), le bateau va sillonner au total près de 100 000 km jusqu'en septembre 2018, de Panama à l'archipel du Japon, en passant par la Nouvelle-Zélande et la Chine, afin d'examiner les barrières de corail.

#TaraPacific vient d'accoster au Japon, à Fukuoka. Merci à @binmei pour avoir filmé l'arrivée de la goélette !https://t.co/6esmVt6QY5 — Tara Expeditions (@TaraExpeditions) February 20, 2017

L'escale japonaise, à mi-parcours de cet itinéraire, va durer deux mois et marque la fin d’une première campagne océanographique d’Est en Ouest de l’expédition Tara Pacific. Pendant ces huit derniers mois et au cours des 30 000 km parcourus, les scientifiques ont ausculté les récifs coralliens et leur écosystème pour en comprendre la biodiversité, la richesse et leur comportement face aux perturbations environnementales globales. Déjà, la goélette Tara a constaté une forte détérioration des récifs coralliens dans le Pacifique, due au réchauffement climatique.

Comprendre pourquoi les coraux blanchissent

Cet animal qu'est le corail a en effet blanchi comme des os à certains endroits de l'océan Pacifique. Ce phénomène se produit lorsque la température de l'eau est autour de 31 degrés, comme à Okinawa (Japon). "Il y a eu un phénomène de blanchissement important du corail, même de mort du corail ces derniers mois [autour de l'île], raconte le directeur de la fondation Tara, Romain Troublé. Certains récifs ont été atteints à 70%."

Afin de venir à bout de ce phénomène, les scientifiques de Tara essayent de comprendre comment fonctionne un corail, comment il se comporte dans des zones très touchées par le changement climatique, à côté d'autres zones, comme l'île française du Pacifique, Futuna, où les récifs sont intacts. "C'est cette compréhension de ces phénomènes qui va peut-être nous éclairer sur la façon dont les récifs coralliens s'adaptent ou pas aux changements climatiques, explique ainsi Romain Troublé. [On pourra savoir] comment les aider demain à s'adapter mieux, comment aider des récifs artificiels à prospérer dans le futur..."

L'enjeu est important, car les coraux servent de nurseries aux jeunes poissons. Ils ne représentent que 0,2% de la surface des océans mais réunissent près d'un tiers des espèces marines.