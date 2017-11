Japon : un train part avec vingt secondes d'avance, la compagnie présente ses excuses

L'histoire doit probablement laisser songeur les voyageurs qui empruntent chaque jour les Transilien ou les TER en France. Une compagnie ferroviaire japonaise s'est excusée de "l'énorme gêne" occasionnée par l'un de ses trains, parti avec 20 secondes d'avance. Un zèle qui a étonné même au Japon, où la ponctualité est pourtant prise très au sérieux.

Un train de la ligne Tsukuba Express, reliant Tokyo à sa grande banlieue nord, est parti mardi 14 novembre de la gare de Minami Nagareyama à 9 heures 44 du matin et 20 secondes, au lieu de son horaire prévu à 9 heures 44 et 40 secondes.

Aucun usager n'a raté le train

"Nous sommes profondément désolés pour l'énorme gêne occasionnée auprès de nos usagers", a déclaré la compagnie Tsukuba Express exploitant la ligne. "Les usagers ne se sont pas plaints de cet incident", et aucun d'entre eux n'a raté le train, a néanmoins ajouté la compagnie dans un communiqué.

Les transports ferroviaires japonais sont réputés pour leur grande ponctualité, afin d'assurer un trafic le plus fluide possible. Les excuses de la compagnie Tsukuba Express pour 20 secondes d'avance ont déclenché de nombreux commentaires d'internautes dans le monde entier, mi-amusés, mi-dépités en comparant l'anecdote avec les retards chroniques des trains dans leurs propres pays.

Au Japon aussi, des internautes ont exprimé leur perplexité sur Twitter. "S'excuser d'être parti à 9 heures 44 au lieu de 9 heures 44 ? On pousse le bouchon trop loin", disait l'un d'entre eux. "Tout le monde devrait être plus relax", conseillait un autre."Etrange pays où une différence de 20 secondes déclenche de sincères excuses, alors que falsifier la qualité de produits en aluminium et en acier, ou avoir de mauvaises pratiques de certifications de voitures, est monnaie courante", critiquait un autre internaute du pays.