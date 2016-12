Japon : moins d'un million de nouveau-nés en 2016, du jamais vu depuis 1899

En cette fin d'année 2016, le Japon est certain d'avoir enregistré une nouvelle baisse du nombre des naissances cette année. Dans ce pays vieillissant, le seuil du million de nouveau-nés ne sera pas atteint, du jamais vu depuis 1899.

La tendance du vieillissement persiste et s'aggrave

Pour la cinquième année consécutive, le pays enregistre un record à la baisse pour le nombre de nouveau-nés. Et pour la dixième année consécutive, le Japon va répertorier un déclin naturel de sa population. Les décès auront été plus nombreux que les naissances. Le plancher de moins d’un million de nouveau-nés en 2016 constitue un niveau jamais atteint depuis l’enregistrement des naissances. Le nombre définitif devrait se situer entre 980 000 et 990 000 naissances, selon le quotidien Nikkei et l'agence de

presse Kyodo.

Le poids de la peur de l'avenir

Le vieillissement de la population au Japon devrait se poursuivre, puisque le nombre de femmes en âge de procréer diminue. Elles sont 20% de moins qu’il y a dix ans. L’indice de fécondité plafonne à 1,4 enfant par femme, quand il faudrait atteindre 2,1 pour assurer le renouvellement des générations.

La raison de cette démographie catastrophique se niche notamment dans une anxiété à l’égard de l’avenir, la peur de ne pas avoir assez de revenus pour élever des enfants, ainsi qu'une pénurie de crèches. Pour autant, le Japon, qui n'a accueilli que 27 réfugiés en 2015, refuse toujours de s’ouvrir à l’immigration pour enrayer la baisse de sa population.