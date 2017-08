DIRECT. Tir de missile nord-coréen au-dessus du Japon : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence

Ce qu'il faut savoir

"Tir de missile. Veuillez vous abriter" : des millions d'habitants du nord du Japon ont reçu au réveil un message alarmiste du gouvernement, mardi 29 août. Un missile nord-coréen a survolé leur territoire, menace la plus grave de Pyongyang depuis 2009. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence mardi après-midi à New York.

L'île d'Hokkaido survolée. Le missile a survolé une petite partie du nord du Japon, l'île d'Hokkaido, qui est peu habitée, et a terminé sa course à un millier de kilomètres d'un petit cap dans l'océan Pacifique, sans faire de dégâts, rapporte le correspondant de franceinfo à Tokyo.

Une "menace grave et sans précédent". "Le tir inacceptable d'un missile au-dessus de notre pays représente une menace grave et sans précédent et nuit considérablement à la paix et la sécurité de la région", a réagi le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le dernier tir d'un projectile nord-coréen au-dessus du territoire japonais remonte à 2009.

Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord se tiendra mardi après-midi à New York, à la demande de Tokyo et Washington. La convocation de cette réunion fait suite à un entretien téléphonique de quarante minutes entre Donald Trump et Shinzo Abe, qui ont convenu d'"augmenter la pression sur la Corée du Nord".