VIDEO. "Non à l'antisémitisme" : les joueurs de la Lazio de Rome se désolidarisent de leurs supporters

Les joueurs de la Lazio de Rome refusent l'antisémitisme affiché par certains de leurs supporters ultras. Mercredi 25 octobre, alors que le club italien affrontait Bologne, les joueurs romains ont arboré avant le match des tee-shirts sur lesquels on pouvait lire "Non à l'antisémitisme". Les footballeurs ont également signé des exemplaires du Journal d'Anne Frank et une minute de silence a été observée avant le début de la rencontre.

Des images détournées d'Anne Frank portant un maillot de la Roma, le rival de la Lazio, découvertes au Stade Olympique de Rome ont secoué le football italien toute la semaine. Une nouvelle provocation pour les supporters ultras du club, déjà coutumiers des dérapages racistes dans les tribunes (avec des cris de singe ou encore des saluts fascistes).

A Bologne, des supporters isolés de la Lazio auraient même entonné le chant fasciste Me ne frego ("Je m'en fous"), selon la Gazzetta dello Sport (en italien).