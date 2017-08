VIDEO. Italie : trois enfants d'une même famille sauvés des décombres après le séisme sur l'île d'Ischia

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Les pompiers et les secouristes italiens peuvent être fiers de leur travail ce mardi. Ils ont secouru une famille piégée dans les gravats d'un immeuble qui s'est effondré après le séisme de magnitude 4 qui a frappé dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 août l'île très touristique d'Ischia (Italie).

Les secouristes, qui ont bataillé toute la nuit, ont d'abord sauvé le père, puis le plus jeune des enfants, Pasquale, âgé de 7 mois. Ont suivi Mattias, le frère de 7 ans et enfin Ciro, 11 ans. Ce dernier a été extrait des décombres sous les applaudissements des secouristes, après être resté bloqué seize heures.

La mère et le père sauvés

Le père des enfants, extrait en premier dans la nuit, a expliqué que l'étage supérieur s'est effondré sur leur appartement à Casamicciola, la localité la plus touchée, dans le nord d'Ischia. Son épouse, enceinte de cinq mois, était dans la salle de bains et a pu sortir par la fenêtre et donner l'alerte.

En revanche, une femme âgée est morte, tuée dans la rue par des débris tombés d'une église. Un corps vraisemblablement sans vie d'une autre personne a été repéré dans des décombres.