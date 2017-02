VIDEO. Italie : l'Etna entre en éruption pour la première fois de l'année

C'est le volcan le plus actif d'Europe. Situé en Sicile, au large de l'Italie, l'Etna est entré en éruption, dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 février, pour la première fois de l'année. Des fontaines de lave ont surgi d'un cratère situé sur le flanc sud-est du volcan, provoquant un lent écoulement de lave le long du mont.

Ces explosions ont duré toute la nuit et ont fini par cesser mardi matin, quand ne subsistait plus qu'un panache de fumée. L'éruption n'a causé aucun dégât, ni humain ni matériel, et l'espace aérien près de l'aéroport international de Catane a pu rester ouvert.

Le plus haut volcan d'Europe de l'Ouest

Avec ses 200 km de circonférence, l'Etna est né d'une série d'éruptions sous-marines, il y a 500 000 ans. Culminant à 3 330 mètres, il est le volcan le plus haut d'Europe occidentale. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2013.