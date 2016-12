VIDEO. Dix-sept tableaux de maîtres volés dans un musée à Vérone restitués à l'Italie

Leur valeur est estimée à 17 millions d'euros. Dix-sept tableaux de maîtres, qui datent pour la plupart du XVe siècle, ont été rendus à l'Italie, mercredi 21 décembre. Exposés au musée de Castelvecchio de Vérone, situé dans l'éponyme château médiéval, ils avaient été volés par trois hommes armés le 19 novembre 2015.

Parmi ces chefs-d'œuvre, figurent La Madonne à la Caille de Pisanello, St Jérôme pénitent de Bellini, le Portrait de Jeune Homme avec dessins d'enfant de Caroto, la Sainte Famille de Mantegna, la Vierge à l'enfant de Pisanello, un tableau de Rubens et deux de Hans de Jode.

Une "coopération efficace" pour "retrouver des œuvres inestimables"

Des douaniers ukrainiens sont parvenus à les retrouver, près de six mois après le vol. Ils ont interceptés les voleurs sur une petite île sur la rivière Dniester, alors qu'ils tentaient de faire passer les œuvres clandestinement en Moldavie.

C'est le président de l'Ukraine, Petro Porochenko, qui les a remis en personne au ministre de la Culture italien, Dario Franceschini. "Grâce à la coopération efficace entre le procureur, les enquêteurs, les douanes et les autorités ukrainiennes, il a été possible d'arrêter un réseau de contrebande de tableaux et de retrouver des œuvres inestimables", a déclaré Petro Porochenko.