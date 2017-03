VIDEO. Italie : la spectaculaire éruption de l'Etna filmée au plus près par des journalistes

Des touristes et leurs guides, des scientifiques, mais aussi des journalistes. Tous étaient venus voir l'éruption de l'Etna, au plus près du cratère, jeudi 16 mars, en Sicile (Italie). Mais à la mi-journée, les curieux ont été surpris par une pluie de lave et de la vapeur, crachées par le volcan en éruption. Une équipe de la BBC, qui se trouvait là au moment de l'explosion, a pu filmer la scène.

Il s'agissait d'une "zone jaune", dont l'accès n'est autorisé qu'avec un guide. Au total, environ 35 personnes se trouvaient dans les environs. "Il y a eu une dizaine de blessés, mais aucun grave", a précisé le maire de Catane. Selon les médias italiens, six blessés ont été conduits à l'hôpital pour des contusions et traumatismes, en particulier crâniens.

"C'était vraiment terrifiant"

Rebecca Morelle, la correspondante scientifique de la BBC venue couvrir la nouvelle phase d'activité du plus haut volcan d'Europe, a raconté sa frayeur sur Twitter. "Dévaler une montagne tout en étant bombardée par des pierres, en slalomant entre les rochers brûlants et la vapeur bouillante, c'est une expérience que je ne veux jamais revivre, a-t-elle expliqué. Le groupe a subi une pluie de pierres brûlantes et de vapeur." Son équipe ne souffre que de coupures et de brûlures mais a été "très secouée". "C'était vraiment terrifiant", souffle-t-elle.

Back at hotel now after Etna explosion. Here's @NewsCamerawoman with the massive hole a lump of rock burnt through her coat. pic.twitter.com/GVSyj3Sa9A — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) 16 mars 2017

L'explosion s'est produite lorsqu'une grande quantité de vapeur, issue du brusque réchauffement de la neige au contact de la lave, s'est brutalement échappée de la coulée de lave sous laquelle elle était piégée, a expliqué à l'AFP un membre de l'Institut italien de vulcanologie de Catane.