Italie : un nouveau séisme de magnitude 5,4 frappe le centre du pays

La terre a une fois tremblé en Italie. Un séisme de magnitude 5,4 a frappé le centre de l'Italie, mercredi 18 janvier au matin. Il a été ressenti dans une zone actuellement sous la neige et déjà frappée par une série de séismes plus puissants en août et en octobre. La secousse a été ressentie jusqu'à Rome mais aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat.

#Alerte : tremblement de terre ressenti à Rome — François Beaudonnet (@beaudonnet) 18 janvier 2017

Le tremblement de terre a été enregistré vers 10h30 à environ 110 km au nord-est de Rome, à une profondeur de 10 km, selon le Centre sismologie euro-méditerranéen (CSEM).

Une deuxième secousse, de magnitude 3,2, a été enregistrée 5 minutes plus tard, à moins de 10 km de là, toujours selon le CSEM.