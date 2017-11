Italie : l'ancien parrain de la mafia sicilienne, Toto Riina, est mort

Il fut l'un des parrains les plus redoutés de l'histoire de la mafia sicilienne. Selon plusieurs médias italiens, l'ancien chef suprême de Cosa Nostra, Salvatore "Toto" Riina, est mort, vendredi 17 novembre. Emprisonné depuis son arrestation en janvier 1993, cette homme atteint d'un cancer, qui a eu jeudi 87 ans, avait été placé en coma artificiel cette semaine en raison de la dégradation de son état de santé à la suite de deux opérations dans le nord de l'Italie.

Jeudi, le ministre italien de la Santé Andrea Orlando a signé un document autorisant les proches de Toto Riina, soumis à un régime d'incarcération très strict, notamment assorti d'une interdiction des visites, à lui faire leurs adieux dans l'aile réservée aux détenus d'un hôpital de Parme (nord).

Le commanditaire des assassinats des juges Falcone et Borsellino

Surnommé "La Belva" ("le fauve"), Toto Riina a fait régner la terreur pendant près de 20 ans en Sicile et au sein de Cosa Nostra, dont il avait pris le contrôle à partir des années 70. Accusé d'avoir commandité plus de 150 homicides, condamné à une vingtaine de peines de prison à vie, il est surtout connu pour avoir ordonné les meurtres des juges antimafia Giovanni Falcone (1992) et Paolo Borsellino (1993) et pour avoir été l'un des cerveaux des attentats meurtriers de 1993 à Rome, Milan et Florence (10 morts au total).

Après son arrestation, Toto Riina, également dit "U Curtu" ("le court", un surnom dû à sa petite taille - 1,58 m), avait toujours affirmé être étranger à Cosa Nostra avant de reconnaître implicitement son rôle en 2009. Né le 16 novembre 1930 à Corleone, près de Palerme (Sicile), ce fils d'un paysan pauvre a rejoint la mafia à 18 ans. Après une première peine de prison pour meurtre, il est devenu dans les années 50 un des soldats du boss Lucciano Liggio - dont il prendra la place en 1974 - gravissant un à un les échelons dans l'organisation.

Le chef de la "Coupole"

Il fait l'objet d'un premier mandat d'arrêt en 1969, mais réussit à vivre dans la clandestinité pendant près d'un quart de siècle, probablement sans jamais quitter la Sicile. Trafic de drogue, enlèvements, racket: Riina fait main basse sur tous les secteurs d'activité traditionnels de Cosa Nostra. Pour asseoir le pouvoir de son clan, les Corleone, il donne le coup d'envoi au début des années 80 d'une guerre sanglante, qui fait plusieurs centaines de morts, contre les vieilles "familles" palermitaines.

Cette guerre se solde par la victoire de Riina, devenu chef de la "Coupole" (l'exécutif de Cosa Nostra) en 1982, et marque le début d'une campagne de violence contre les représentants de l'Etat. Sa cruauté sera à l'origine de sa chute. Grâce à des témoignages de repentis, dont son chauffeur personnel, excédés ou effrayés par le numéro 1 de la mafia, les forces de l'ordre l'arrêteront le 15 janvier 1993 dans la banlieue de Palerme. Condamné à une vingtaine de peines de prison à vie pour meurtres et association mafieuse au cours d'un cycle interminable de procès, le "parrain des parrains" s'était aussi vu confisquer quelque 125 millions d'euros de biens divers.