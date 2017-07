En Italie, une plage privée faisant l'apologie du fascisme déclenche une polémique

Le panneau d'entrée donne le ton : "Ordre, propreté, discipline." Une plage privée de Chioggia, à l'entrée de la lagune de Venise, est sous le feu des projecteurs en Italie après un reportage publié par La Repubblica (en italien), dimanche 9 juillet, et repris par le site de Courrier international. Les nombreuses références au fascisme découvertes sur place par le quotidien ont provoqué une opération policière le jour même.

En se rendant sur la plage Punta Canna, à Chioggia, le journaliste Paolo Berizzi a remarqué des affiches à la gloire de Benito Mussolini, parfois ornées de saluts nazis. Toutes les demi-heures, un haut-parleur diffuse des messages du propriétaire des lieux : "Les gens mal élevés me dégoûtent, les gens sales me dégoûtent, la démocratie me dégoûte, dit Gianni Scarpa, 64 ans. Je suis favorable au régime [fasciste] mais, ne pouvant pas l'appliquer hors de chez moi, je l'applique chez moi."

Gadgets mussoliniens et croix celtiques

Selon La Repubblica, le bureau du propriétaire "déborde de gadgets mussoliniens". Quant à la clientèle, il s'agit principalement de "jeunes du coin, body-buildés et tatoués, arborant notamment des symboles runiques [utilisant un alphabet germanique], des aigles et des croix celtiques".

La police a saisi le matériel de reportage du journaliste et le préfet de Venise a ordonné "le retrait immédiat de toute référence au fascisme" sur la plage. Selon La Stampa, une association de résistants italiens a demandé le retrait de la licence d'exploitation accordée à Gianni Scarpa.