VIDEO. Près de Bombay, des chiens errants deviennent bleus à cause de la pollution

A Navi Mumbai, ville jumelle de Bombay, en Inde, des chiens errants ont vu leur pelage virer au bleu. Cette incongruité inquiète les habitants et les associations de protection des animaux de l'Etat du Maharashtra, dans l'ouest du pays, dont Bombay est la capitale.

Selon le Hindustan Times (en anglais), une usine déverse un colorant bleu, utilisé notamment pour fabriquer des détergents, directement dans la rivière Kasadi. Et les chiens errants, qui y cherchent eau et nourriture, en font les frais. L'un d'eux a même perdu la vue à cause des produits chimiques présents dans la rivière, explique un membre d'une association de protection des animaux. Au moins cinq "chiens bleus" ont été recensés.

Une concentration d'industries polluantes

Un millier d'industries, notamment chimiques et pharmaceutiques, sont installées dans cette banlieue de Bombay, explique le Hindustan Times. Elles produisent une pollution treize fois supérieure aux normes autorisées. Une autre association de Navi Mumbai a déposé plainte auprès de la Commission de contrôle de la pollution de l'Etat du Maharashtra.

"Rejeter de la teinture dans l'eau est illégal. Nous poursuivrons les pollueurs, a assuré le responsable régional des services de lutte contre la pollution. Nous avons diligenté une enquête."