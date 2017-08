VIDEO. Inde : au moins 22 morts dans des heurts après la condamnation pour viol d'un gourou

franceinfo avec AFP et Reuters

Le nord de l'Inde est secoué par de violents heurts. Ils opposent les forces de police et l'armée à environ 100 000 soutiens d'un gourou condamné pour viol, rassemblés pour le verdict de son procès à Panchkula dans l'Etat de Haryana, vendredi 25 août.

Selon le commissaire-adjoint de police locale, au moins 22 personnes sont mortes et une centaine ont été blessées à Panchkula, une ville de plus d'un demi-million d'habitants. Gaz lacrymogènes et canons à eau n'ont pas pu calmer la foule de manifestants qui lançaient des pierres. Ils s'en sont pris notamment à deux camions de télévision qui couvraient la manifestation.

Un gourou qui aime les bijoux et les vêtements criards

Un tribunal spécial a reconnu coupable vendredi le chef spirituel Gurmeet Ram Rahim Singh du viol de deux de ses adeptes. La nouvelle a déclenché une flambée de violence dans la ville, où un couvre-feu a été imposé et où les connexions internet ont été suspendues. Les autorités indiennes avaient renforcé la sécurité dans la région, déployant 15 000 hommes, en raison de l'afflux de milliers d'adeptes.

Agé de 50 ans, Gurmeet Ram Rahim Singh est également connu sous le surnom de "Gourou tape-à-l'oeil", en raison de son penchant pour les vêtements criards et les bijoux. Il a été placé en détention sous escorte policière. Sa peine sera connue le 28 août, d'après les médias locaux.

En octobre 2016 Gurmeet Ram Rahim Singh arrivait à Delhi (India), la projection de son film. (TSERING TOPGYAL / AP / SIPA)

A la tête de la secte Dera Sacha Sauda, il est suivi par de nombreux fidèles dans l'Etat de Haryana (Nord) et il affirme avoir des millions d'adeptes de par le monde.