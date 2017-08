VIDEO. Ballet martial entre militaires indiens et pakistanais à la frontière entre les deux pays

Au poste-frontière d'Attari-Wagah entre l'Inde et le Pakistan, le baisser de drapeaux est un vrai spectacle pour les milliers de personnes venues célébrer, mardi 15 août, le 70e anniversaire d'indépendance pour les deux pays. Une sorte de ballet martial entre militaires des deux nations est orchestrée des deux côtés de la frontière. Voici les images de la cérémonie, filmée du côté indien.

Des frères ennemis depuis 1947

Et pourtant, les relations indo-pakistanaise sont actuellement exécrables et jonglent d'une crise à l'autre. Des tirs et bombardements le long de la ligne de démarcation dans la région disputée du Cachemire font des morts quasi-quotidiennement depuis plusieurs semaines. L'Inde et le Pakistan, nés de la partition de l'Empire britannique des Indes en 1947, se sont livrés trois guerres dont deux à propos de cette région.