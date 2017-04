VIDEO. Agée de 8 mois, cette petite fille indienne pèse 17 kilos

Dans le nord de l'Inde, des parents sont confrontés à la prise de poids inquiétante de leur petite fille. A 8 mois, Chahat Kumar pèse déjà 17 kilos, soit le double du poids normal d'un enfant de son âge. "Quand Chahat est née, elle ressemblait aux autres enfants. Mais à partir de quatre mois, on s'est rendu compte qu'elle ne cessait de prendre du poids", raconte sa mère dans une vidéo de Barcroft TV, repérée par Le Parisien. "Elle a bien plus faim que les autres enfants. Elle réclame souvent du lait et de la nourriture", complète son père.

La peau est trop épaisse pour une prise de sang

Le couple a évidemment conduit l'enfant chez leur médecin afin de trouver le mal dont souffre leur petite fille, qui l'empêche de se mouvoir et qui pourrait menacer sa santé. Mais le docteur n'a pas réussi à établir un diagnostic, faute d'avoir pu réaliser une prise de sang. "La prise de sang n'est pas possible parce que sa peau est trop épaisse, on ne peut pas effectuer de diagnostic", explique le médecin, qui n'a jamais vu un tel cas dans sa carrière.

Pour s'en sortir, l'enfant devrait consulter un pédiatre spécialiste. Mais ses parents, trop pauvres, ne peuvent l'envoyer consulter à l'hôpital d'Amritsar, dans l'Etat du Pendjab. "Nous voulons qu'elle puisse jouer avec les autres enfants", espère néanmoins sa mère.