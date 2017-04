Non, cette petite fille n'a pas été élevée par des singes (son histoire est bien plus terrible)

L'histoire est finalement bien plus sordide qu'elle n'y paraît. Cette semaine, la presse indienne révélait qu'une fillette avait été retrouvée dans la jungle dans le nord du pays, au milieu d'une tribu de grands singes. Rapidement, les hypothèses les plus folles ont circulé à son sujet. Des rumeurs laissaient même penser que l'enfant avait été élevée parmi les primates.

Sauf que les témoins sur place évoquent une toute autre réalité. Selon le Guardian (en anglais), qui cite le témoignage d'un responsable forestier, la fillette a été retrouvée "sur un bord de la route près de la forêt, pas dans la jungle." En clair, même s'il y avait des singes à proximité, la fillette n'a pas vécu avec eux. Ou "seulement quelques jours."

"Ses expressions du visage montrent qu'elle est handicapée"

Pour le responsable forestier, pas de doute. Lui est persuadé qu'elle a été "abandonnée dans la nature par ses parents". Les médecins de l'hôpital où elle est en soins ont décelé chez elle des troubles mentaux et physiques. "Ses expressions du visage montrent qu'elle est handicapée, non seulement mentalement mais aussi physiquement, poursuit le garde forestier. Je pense que les membres de la famille de cette fille ont été conscients qu'elle ne pouvait pas parler, et ils l'ont sûrement abandonnée près de la route".