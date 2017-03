McDonald's sert un "McLézard" à une Indienne

Après le "McMaharaja", le "McLézard" ? La chaîne de fast-food McDonald's mène l'enquête, vendredi 3 mars, après la diffusion de la photo d'un lézard mort dans des frites servies à une cliente de Calcutta (Inde).

Un cliché circulant sur les réseaux sociaux et diffusé par des médias indiens montre un petit reptile mort au milieu des frites glissées hors de leur cornet. La photo n'a pas été authentifiée.

Dead lizard served with french fries at McDonald's outlet in Kolkata, complaint lodged@manogyaloiwalhttps://t.co/FtGfQtg2cN pic.twitter.com/ySxKqsfhrS